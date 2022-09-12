Продай корову. Как из дома пенсионерки под Петербургом пропали деньги

Полиция Всеволожского района ищет злодеев, которые нашли накопления пенсионерки в тумбочке. В дом они зашли под предлогом покупки коровы.
В МВД 69-летняя жительница деревни Борисова Грива обратилась накануне вечером, сообщает 12 сентября издание 47news. Она сообщила, что днем к ней на участок пришли две женщины и двое мужчин. Пока мужчины интересовались покупкой её рогатого скота, женщины незаметно вошли в дом и обшарили его.
После их ухода хозяйка обнаружила, что из тумбочки в одной из комнат пропали 90 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.