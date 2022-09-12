Число устройств, подключенных к интернету вещей в Петербурге и Ленобласти, выросло на треть: лидируют конвейеры и холодильные установки

В Петербурге и Ленобласти за первое полугодие 2022 года на 32% выросло число умных датчиков, подключенных к сети NB-Io T, подсчитали в компании МТС.
Наиболее активно подключают датчики для наблюдения за состоянием промышленного и производственного оборудования — их стало больше на 35%. Устройства позволяют удаленно в оперативном режиме контролировать критические показатели конвейерных линий и станков, например, следить за температурой. Это снижает риски поломки и простоя.
Второй отраслью в регионе, активно внедряющей интернет вещей, стал ретейл — здесь количество датчиков выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. В этой отрасли с помощью сетей NB-Io T контролируется оборудование в торговых залах и на складах, например, температура в холодильных установках.
Датчики помогают также с точным учетом потребления ресурсов, поэтому их используют поставщики коммунальных услуг, управляющие компании, сетевые организации. Это дает возможность удаленно контролировать состояние оборудования на сетях, а также в режиме реального времени получать показания счетчиков.
«По недавней оценке наших экспертов, энергетика и ЖКХ стали лидирующими отраслями в использовании технологии интернета вещей в России, — комментирует директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов. — Мониторинг состояния оборудования коммунальных сетей, передача данных приборов учета в онлайн-режиме по сети NB-IoT и применение анализа больших данных позволяют сравнивать данные за разные периоды и выявлять внештатные ситуации. Например, определить несанкционированное подключение к сетям и возможное хищение или аварийную ситуацию на ранних сроках, что безусловно предотвращает потери».
Эксперты МТС прогнозируют, что, к концу 2025 года через eSIM будет подключено около 25% всех IoT-устройств в России. Большая часть устройств с eSIM придется на «умные счетчики» и автомобили. Также, услуга будет востребована у производителей IoT-оборудования: технология позволит тестировать устройства на производстве и продавать в различных регионах России без замены SIM-карт.