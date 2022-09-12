Число устройств, подключенных к интернету вещей в Петербурге и Ленобласти, выросло на треть: лидируют конвейеры и холодильные установки

В Петербурге и Ленобласти за первое полугодие 2022 года на 32% выросло число умных датчиков, подключенных к сети NB-Io T, подсчитали в компании МТС.

Наиболее активно подключают датчики для наблюдения за состоянием промышленного и производственного оборудования — их стало больше на 35%. Устройства позволяют удаленно в оперативном режиме контролировать критические показатели конвейерных линий и станков, например, следить за температурой. Это снижает риски поломки и простоя.