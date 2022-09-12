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    Самосвал собрал три машины на съезде с КАД на Выборгское шоссе

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Массовая авария затрудняет движение на развязке кольцевой автодороги Петербурга и Выборгского шоссе утром 12 сентября. Большегруз помял сразу несколько легковых.

    ДТП случилось в районе 10:20 на съезде с КАД на Выборгское шоссе. По предварительным данным, столкнулись грузовик и три легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно самосвал, две легковые и кроссовер. У одной из легковых сильно вмята задняя часть, Mitsubishi и Hyundai досталось поменьше.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Авария обошлась без пострадавших. Движение на съезде затруднено. «На место вызваны представители эксплуатирующей подрядной организации для очистки проезжей части», — добавили в дорожном управлении.

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