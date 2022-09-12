    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Убийство замглавы Новой Каховки оказалось инсценировкой ФСБ

    1784
    1 комментарий

    Убийство главы администрации замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гура было инсценировкой ФСБ. Об этом 12 сентября рассказал сам Гур, передает ТАСС.

    «Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — объяснил Виталий Гур в эфире Первого канала.

    Об «убийстве» замглавы военно-гражданской администрации Новой Каховки Гура рассказали 6 августа. Как сообщало РИА Новости, в него якобы стреляли из автомата и пистолета.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close