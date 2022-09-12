Убийство замглавы Новой Каховки оказалось инсценировкой ФСБ

Убийство главы администрации замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гура было инсценировкой ФСБ. Об этом 12 сентября рассказал сам Гур, передает ТАСС.



«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — объяснил Виталий Гур в эфире Первого канала.

Об «убийстве» замглавы военно-гражданской администрации Новой Каховки Гура рассказали 6 августа. Как сообщало РИА Новости, в него якобы стреляли из автомата и пистолета.