Тайфун «Хиннамнор» унес жизни троих жителей Приморья

Трое человек погибли в Приморском крае из-за тайфуна «Хиннамнор» на прошлой неделе. Об этом 12 сентября заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Тайфун прошел быстро, но принес очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).



Ранее губернатор обратился к главе МЧС РФ с просьбой ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. 13 населенных пунктов отрезаны от дорожного сообщения, для восстановления дорог хотят привлечь специалистов из других регионов. Застрявших в Приморье туристов вывозят с помощью кораблей Тихоокеанского флота.

