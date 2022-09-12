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    Тайфун «Хиннамнор» унес жизни троих жителей Приморья

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    Трое человек погибли в Приморском крае из-за тайфуна «Хиннамнор» на прошлой неделе. Об этом 12 сентября заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

    Приморье | Онлайн

    «Тайфун прошел быстро, но принес очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

    Ранее губернатор обратился к главе МЧС РФ с просьбой ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня. 13 населенных пунктов отрезаны от дорожного сообщения, для восстановления дорог хотят привлечь специалистов из других регионов. Застрявших в Приморье туристов вывозят с помощью кораблей Тихоокеанского флота.

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