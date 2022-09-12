Трое школьников «согревались» горящим поролоном в Выборге. Недостроенный дом обзавелся черной мансардой

Полиция Выборгского района области недолго искала причину возгорания в частном недостроенном доме: школьников, ставивших опыты с поролоном, задержали.
Трехэтажный дом без крыши, двери и с голыми стенами загорелся на Лесопильной улице в Выборге около половины восьмого вечера 10 сентября, сообщает издание 47news 12 сентября. Очаг возгорания находится на мансарде третьего этажа. Возгорание оперативно потушили.
Очевидцы рассказали полицейским, что за полтора часа до пожара видели в доме троих подростков. Их быстро нашли. Выяснилось, что трое шестиклассников в возрасте 12–13 лет подожгли кусок поролона в здании, а потушить его уже не смогли и убежали.
Все трое переданы родственникам.
По факту проводится проверка.