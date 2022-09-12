Арсенал ножей изъяли из квартиры в Петербурге после того, как гостю чуть не отрезали ухо

Сотрудникам полиции Невского района с трудом удалось выяснить обстоятельства конфликта, после которого мужчину увезли в тяжелом состоянии в больницу. Все участники не вязали лыка.



В полицию о ножевом ранении в квартире на проспекте Большевиков сообщил 57-летний хозяин накануне около одиннадцати часов утра, стало известно «Фонтанке» 12 сентября. Прибывший на место наряд вызвал скорую для пострадавшего — 50-летнего мужчины, который прописан в доме по соседству.

