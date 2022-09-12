    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Арсенал ножей изъяли из квартиры в Петербурге после того, как гостю чуть не отрезали ухо

    1919
    5 комментариев

    Сотрудникам полиции Невского района с трудом удалось выяснить обстоятельства конфликта, после которого мужчину увезли в тяжелом состоянии в больницу. Все участники не вязали лыка.

    В полицию о ножевом ранении в квартире на проспекте Большевиков сообщил 57-летний хозяин накануне около одиннадцати часов утра, стало известно «Фонтанке» 12 сентября. Прибывший на место наряд вызвал скорую для пострадавшего — 50-летнего мужчины, который прописан в доме по соседству.

    Его увезли в Мариинскую больницу с ножевым ранением в живот, а также резаной раной левого уха и левой кисти. Его состояние медики оценивают как тяжелое. От мужчины при этом сильно пахло алкоголем.

    В полицию доставили и звонившего хозяина, и еще одного гостя — 32-летнего жителя все того же проспекта Большевиков. Когда сотрудники смогли вычленить из их несвязной речи подробности застольного конфликта, то ориентировали патрульно-постовую службу на поиск четвертого участника посиделок.

    Около двух дня 32-летнего подозреваемого задержали у дома 50, корпус 2, по улице Тельмана.

    Из квартиры, где произошел конфликт, изъяли 16 ножей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close