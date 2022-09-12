Арсенал ножей изъяли из квартиры в Петербурге после того, как гостю чуть не отрезали ухо

Сотрудникам полиции Невского района с трудом удалось выяснить обстоятельства конфликта, после которого мужчину увезли в тяжелом состоянии в больницу. Все участники не вязали лыка.
В полицию о ножевом ранении в квартире на проспекте Большевиков сообщил 57-летний хозяин накануне около одиннадцати часов утра, стало известно «Фонтанке» 12 сентября. Прибывший на место наряд вызвал скорую для пострадавшего — 50-летнего мужчины, который прописан в доме по соседству.
Его увезли в Мариинскую больницу с ножевым ранением в живот, а также резаной раной левого уха и левой кисти. Его состояние медики оценивают как тяжелое. От мужчины при этом сильно пахло алкоголем.
В полицию доставили и звонившего хозяина, и еще одного гостя — 32-летнего жителя все того же проспекта Большевиков. Когда сотрудники смогли вычленить из их несвязной речи подробности застольного конфликта, то ориентировали патрульно-постовую службу на поиск четвертого участника посиделок.
Около двух дня 32-летнего подозреваемого задержали у дома 50, корпус 2, по улице Тельмана.
Из квартиры, где произошел конфликт, изъяли 16 ножей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».