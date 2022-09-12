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    Боевые действия на Украине

    ФСБ сообщает о предотвращении терактов против властей Крыма

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    Российская ФСБ 12 сентября заявляет о предотвращении серии терактов в отношении членов правительства Крыма и властей Херсонской области.

    «В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — цитирует РИА Новости ЦОС ФСБ.

    По данным службы, сотрудник СБУ завербовал несколько человек и руководил ими. Его личность установлена, также задержаны исполнители и их пособники. Контрразведчики выяснили, как финансировалась деятельность группы и какие использовались каналы связи. Средства совершения преступлений изъяты, отмечается в сообщении.

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