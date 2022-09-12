Reuters: США ужесточат поставки полупроводников в Китай

Власти США хотят в октябре расширить ограничения на поставки в Китай американских полупроводников, используемых в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает 12 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Минторг США опубликует правила, запрещающие продажу оборудования для создания микросхем китайским фабрикам, производящим полупроводники нового поколения, в случае отсутствия у них лицензии от властей США.

