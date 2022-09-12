«Ъ»: Россия создаст свои банкоматы

В России собственные банкоматы поступят в банки этой осенью для тестирования, а серийные партии — уже в первом квартале 2023 года. Об этом 12 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».



По данным «Ъ», на заседании совета по наличному денежному обращению при Банке России представили «дорожную карту» по созданию и выводу на рынок отечественных банкоматов. В ней говорится, что уже осенью 2022 года производители БФС и САГА представят крупнейшим банкам первые образцы своей продукции.

