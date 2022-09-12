Петербуржцы смогут компенсировать комиссию за переводы из одного банка в другой

Недавно несколько крупных банков ввели комиссии за переводы на свои карты с карт других банков. По новым правилам комиссия составляла в среднем от 1 до 2%, или от 30 до 150 рублей, в зависимости от банка. В качестве альтернативы «Тинькофф» решил компенсировать комиссию за переводы на свои карты с карт Сбера при сумме от 100 тысяч рублей. Также клиенты «Тинькофф» смогут получить при этих переводах бонус в 150 рублей.



Поскольку до этого пополнить счет с помощью стороннего приложения или интернет-банка можно было бесплатно, это озадачило многих, особенно зарплатных клиентов банков. Не исключением стали и 25 миллионов клиентов «Тинькофф», которые, как и многие другие, получали зарплату в других банках и не могли отказаться от этих переводов из-за комиссии — в банке ее ввели в июле.