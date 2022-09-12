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    Петербуржцы смогут компенсировать комиссию за переводы из одного банка в другой

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    Недавно несколько крупных банков ввели комиссии за переводы на свои карты с карт других банков. По новым правилам комиссия составляла в среднем от 1 до 2%, или от 30 до 150 рублей, в зависимости от банка. В качестве альтернативы «Тинькофф» решил компенсировать комиссию за переводы на свои карты с карт Сбера при сумме от 100 тысяч рублей. Также клиенты «Тинькофф» смогут получить при этих переводах бонус в 150 рублей.

    Поскольку до этого пополнить счет с помощью стороннего приложения или интернет-банка можно было бесплатно, это озадачило многих, особенно зарплатных клиентов банков. Не исключением стали и 25 миллионов клиентов «Тинькофф», которые, как и многие другие, получали зарплату в других банках и не могли отказаться от этих переводов из-за комиссии — в банке ее ввели в июле.

    Теперь бонусы начисляются автоматически, получить их можно не более двух раз в течение месяца. Этого как раз достаточно для перевода аванса и основной зарплаты без потерь.

    Кроме того, по-прежнему без комиссии доступны переводы с карты на карту через Систему быстрых платежей. Для этого нужно в стороннем банке разрешить входящий запрос денег, после чего переводы с других карт в приложении «Тинькофф» будут проходить без комиссии.

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    Комментарии 1

    Huga Birchtree12 Сен 2022 в 10:36
    Смех.
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