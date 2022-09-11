В Юнтолово прохожие обходили накрытое тело у парадной

Сотрудники правоохранительных органов изучают обстоятельства, которые привели к гибели жительницу Приморского района Петербурга. Её нашли мёртвой 11 сентября.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, погибшую женщину в крови он увидел у парадной двенадцатиэтажки на проспекте Авиаконструкторов около половины третьего часа дня. Тело было накрыто, работала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, погибла 51-летняя жительница Юнтолово, последние три года снимавшая квартиру на восьмом этаже. Приоритетной версией считают самоубийство, однако есть информация, что никаких предсмертных записок в квартире не нашли.