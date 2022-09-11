Белгородские власти назвали фейком информацию об эвакуации жителей Валуйского района

Информация о якобы эвакуации жителей Валуйского района Белгородской области является фейком, заявил 11 сентября глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. По его словам, ситуация находится под контролем.
«В сложившейся ситуации распространяются слухи об эвакуации, а также другая фейковая информация в социальных сетях. Ситуации находится под контролем. Эвакуация людей на территории округа не объявлялась. Прошу не поддаваться панике. Обо всём происходящем буду вас информировать», написал Дыбов на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация якобы об эвакуации жителей населённых пунктов Валуйского района Белгородской области, граничащего с Харьковской областью Украины.