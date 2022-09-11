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    Путин поговорил с Макроном, Чечня подготовила три новых батальона — главное о спецоперации за 11 сентября

    Что произошло за последние сутки

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    Подводим итоги за минувшие сутки
    Подводим итоги за минувшие суткиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 сентября.

    Переговоры Путина с Макроном

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Инициатива исходила от французской стороны.

    — Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), — сообщили в Кремле.

    Путин обратил внимание на необходимость воздействовать на Киев, чтобы обстрелы электростанции были прекращены. В Елисейском дворце заявили, что в ближайшие дни Макрон планирует провести еще одни переговоры с президентом РФ и обсудить ситуацию на ЗАЭС.

    Отметим, что на данный момент на электростанции остановлены все энергоблоки, об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».

    Чечня подготовила более трех тысяч бойцов

    В Чеченской Республике сформировали три новых батальона, в каждом из которых — по 560 человек, а также спецполк из 1500 бойцов. Военные готовы к выполнению любых боевых задач. Смотр подразделений и техники провел Рамзан Кадыров, сообщает RT.

    Россия откажется от продажи нефти и газа ряду стран

    Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Россия не будет поставлять газ или нефть тем странам, которые введут ограничения на цену ресурсов. По мнению политика, такие действия являются картельным сговором стран Запада.

    Подводим итоги за минувшие сутки
    Подводим итоги за минувшие суткиФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    РоссияУкраинаФранцияПереговорыРФПутинМакрон

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