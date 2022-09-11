Путин поговорил с Макроном, Чечня подготовила три новых батальона — главное о спецоперации за 11 сентября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 сентября.

— Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), — сообщили в Кремле.

Путин обратил внимание на необходимость воздействовать на Киев, чтобы обстрелы электростанции были прекращены. В Елисейском дворце заявили, что в ближайшие дни Макрон планирует провести еще одни переговоры с президентом РФ и обсудить ситуацию на ЗАЭС.

Отметим, что на данный момент на электростанции остановлены все энергоблоки, об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».