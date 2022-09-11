Петербуржец показал, как окна бывшей лаборатории Лесотехнического университета облизывает огонь

Заброшенное здание на территории Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова загорелось в Выборгском районе города 11 сентября.
Фотографию постройки в парке Лесотехнической академии, через окна которой видно разгорающееся пламя, сделал читатель «Фонтанки» Артём. На месте он видел пожарный расчёт и автомобиль медиков. Помощь последних никому не потребовалась, уточнили в ГУ МЧС по Петербургу.
Как сообщили в ведомстве, в одноэтажном здании горел мусор на площади в двадцать квадратных метров. Раньше здесь располагалась лаборатория, сейчас сооружение не эксплуатируется.
Пожарных в Институтский переулок, 5 вызвали около половины шестого часа вечера. Через полчаса сотрудники закончили все работы.