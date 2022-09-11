Из-за аварии на трассе «Кола» в сторону Петербурга скопилась пробка на 11 км

На федеральной трассе «Кола» из-за серьёзной утренней аварии около съезда в посёлок Морозова в сторону Петербурга скопилась многокилометровая пробка.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе шести часов вечера 11 сентября длина автомобильного затора неподалёку от Ладожского моста насчитывает 11 километров. В настоящий момент машины еле движутся от Синявино.
Как сообщает областной портал 47news, движение в этом районе затруднено из-за аварии с участием фуры. В первой половине дня на 37-м километре трассы грузовой автомобиль протаранил легковушку, остановку и опрокинул бетонную плиту посреди дороги. Сейчас дорожные службы ожидают кран, чтобы убрать конструкцию с дороги.
Движение в сторону Петербурге на трассе «Кола» в воскресенье, начиная с обеда, затруднено из-за большого трафика: дачники возвращаются в город после выходных.