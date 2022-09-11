Над берегом Финского залива клубился чёрный дым. Его источник тушили под боком ЛЭМЗ

Дым наблюдали из окон жители Красносельского района Петербурга и ехавшие по ЗСД автомобилисты 11 сентября. Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислали читатели, указав локацию: горит что-то возле Ленинградского электромеханического завода.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что информация о возгорании в районе Петергофского шоссе, 73 поступила на пульт дежурного в шестом часу вечера. На место выехали три расчёта, очаг нашли в ангаре.
читатель Фонтанки
Сооружение из металла размером 10 х 10 метров горело по всей площади. Силами пятнадцати пожарных его полностью потушили к шести часам вечера. Пострадавших нет.