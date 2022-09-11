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    Над берегом Финского залива клубился чёрный дым. Его источник тушили под боком ЛЭМЗ

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    Дым наблюдали из окон жители Красносельского района Петербурга и ехавшие по ЗСД автомобилисты 11 сентября. Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислали читатели, указав локацию: горит что-то возле Ленинградского электромеханического завода.

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    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что информация о возгорании в районе Петергофского шоссе, 73 поступила на пульт дежурного в шестом часу вечера. На место выехали три расчёта, очаг нашли в ангаре.

    читатель Фонтанки

    Сооружение из металла размером 10 х 10 метров горело по всей площади. Силами пятнадцати пожарных его полностью потушили к шести часам вечера. Пострадавших нет.

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