Коней на Аничковом мосту стало меньше. Лишнего увезли в полицию

Полицейские спасли настроение и кошельки петербуржцев и гостей города и вывезли из центра «зоопарк». 11 сентября коней на Аничковом мосту снова четверо, фотографировать их можно бесплатно.
Променад по Невскому проспекту в воскресенье стал безопаснее для кошельков и нервов гуляющих. Навязчивые аниматоры, зазывающие в платные объятия, не разминулись с сотрудниками полиции.
Маски сняли с дракона, жирафа и коня, который, судя по снимкам, отлавливал зазевавшихся прохожих с предложением сфотографироваться у моста через Фонтанку.
«Молодые люди в костюмах коня, жирафа и дракона предлагали людям сфотографироваться, после чего требовали за это деньги. Нарушители доставлены в отделы полиции. Костюмы изъяты», — сообщили в администрации Центрального района.
О других способах относительно законного отъёма денежных средств в центре Петербурга читайте в материале «Фонтанки».