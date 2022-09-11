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    Коней на Аничковом мосту стало меньше. Лишнего увезли в полицию

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    Полицейские спасли настроение и кошельки петербуржцев и гостей города и вывезли из центра «зоопарк». 11 сентября коней на Аничковом мосту снова четверо, фотографировать их можно бесплатно.

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    Променад по Невскому проспекту в воскресенье стал безопаснее для кошельков и нервов гуляющих. Навязчивые аниматоры, зазывающие в платные объятия, не разминулись с сотрудниками полиции.

    Маски сняли с дракона, жирафа и коня, который, судя по снимкам, отлавливал зазевавшихся прохожих с предложением сфотографироваться у моста через Фонтанку.

    «Молодые люди в костюмах коня, жирафа и дракона предлагали людям сфотографироваться, после чего требовали за это деньги. Нарушители доставлены в отделы полиции. Костюмы изъяты», — сообщили в администрации Центрального района.

    О других способах относительно законного отъёма денежных средств в центре Петербурга читайте в материале «Фонтанки».

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