Коней на Аничковом мосту стало меньше. Лишнего увезли в полицию

Полицейские спасли настроение и кошельки петербуржцев и гостей города и вывезли из центра «зоопарк». 11 сентября коней на Аничковом мосту снова четверо, фотографировать их можно бесплатно.

Променад по Невскому проспекту в воскресенье стал безопаснее для кошельков и нервов гуляющих. Навязчивые аниматоры, зазывающие в платные объятия, не разминулись с сотрудниками полиции.

Маски сняли с дракона, жирафа и коня, который, судя по снимкам, отлавливал зазевавшихся прохожих с предложением сфотографироваться у моста через Фонтанку.