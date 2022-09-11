Мотоциклист разбил переносицу, встретив «БМВ» у Поцелуева моста

«БМВ» подбил мотоциклиста в Адмиралтейском районе Петербурга днём 11 сентября. Досталось и двухколёсному транспорту, и ехавшему на нём мужчине.

Последствия аварии у Поцелуева моста показали в сообществе «Мотосолидарность ДТП». Как сообщают в паблике, по предварительным данным, «Сузуки» на пересечении набережной реки Мойки и улицы Глинки уронил автомобилист, не убедившийся в безопасности манёвра при повороте налево.

У мотоциклиста травмирована переносица, у его «Сузуки», судя по фотографиям, разбито ветровое стекло.