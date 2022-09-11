Петербуржец забыл у бывшего любовника ключи от квартиры и остался без коллекции ножей

Полиция Калининского района Петербурга не позволила администратору хостела Звереву исчезнуть из жизни любовника вместе с десятком коллекционных ножей, но добиться ареста отвыкшего жить за свой счёт не вышло.

Подробности уголовного дела 11 сентября рассказывает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Обвинения в кражах для Петра Зверева стали итогом семилетних отношений. По версии следствия, после расставания с партнёром Зверев не смог обрести финансовую независимость и трижды воспользовался ключами, которые опрометчиво не потребовал вернуть бывший, чтобы похозяйничать в его квартире.