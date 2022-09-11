Петербуржец забыл у бывшего любовника ключи от квартиры и остался без коллекции ножей

Полиция Калининского района Петербурга не позволила администратору хостела Звереву исчезнуть из жизни любовника вместе с десятком коллекционных ножей, но добиться ареста отвыкшего жить за свой счёт не вышло.
Подробности уголовного дела 11 сентября рассказывает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Обвинения в кражах для Петра Зверева стали итогом семилетних отношений. По версии следствия, после расставания с партнёром Зверев не смог обрести финансовую независимость и трижды воспользовался ключами, которые опрометчиво не потребовал вернуть бывший, чтобы похозяйничать в его квартире.
Из материалов дела следует, что после расставания в начале года Зверев устроился работать администратором в хостел, зарплата все нужды не покрывала, и он решил снова обрести поддержку в лице друга, но теперь без его ведома. В квартиру, из которой после разрыва пришлось съехать, обвиняемый якобы проник под конец августа, а потом ещё дважды, при этом последний раз — накануне.
Всего, по версии следствия, Зверев украл одиннадцать ножей общей стоимостью порядка 217 тысяч рублей и сдал их в ломбард. В суде для него просили арест.
«Суд, выслушав историю, указал, что достаточных доказательств того, что Звереву необходимо избрать самую строгую меру пресечения, не представлено», — сообщили в объединённой пресс-службе. Ходатайство следствия осталось без удовлетворения.