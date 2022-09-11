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    В Ленобласти нашли мёртвого грибника. Мужчину искали больше трёх дней

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    В Лужском районе Ленобласти лишь на четвёртый день поисков удалось обнаружить тело пропавшего пожилого мужчины.

    Как сообщает 11 сентября областной портал 47news со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области, погибшего нашли в лесу близ посёлка Мшинское.

    По данным журналистов, 77-летний петербуржец отправился в лес за грибами ещё 7 сентября, но заблудился и несколько суток плутал между железнодорожной станцией посёлка Мшинская и платформой Низовская.

    «Фонтанка» рассказывала, как в Приморье глухонемой грибник упал в колодец и просидел там четыре дня. Его удалось найти живым и спасти.

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