В Ленобласти нашли мёртвого грибника. Мужчину искали больше трёх дней

В Лужском районе Ленобласти лишь на четвёртый день поисков удалось обнаружить тело пропавшего пожилого мужчины.
Как сообщает 11 сентября областной портал 47news со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области, погибшего нашли в лесу близ посёлка Мшинское.
По данным журналистов, 77-летний петербуржец отправился в лес за грибами ещё 7 сентября, но заблудился и несколько суток плутал между железнодорожной станцией посёлка Мшинская и платформой Низовская.
«Фонтанка» рассказывала, как в Приморье глухонемой грибник упал в колодец и просидел там четыре дня. Его удалось найти живым и спасти.