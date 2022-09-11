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    Каршеринг помял областной автобус и потерял «лицо» на перекрестке с проспектом Луначарского

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    Областной автобус сошёл с маршрута после встречи с каршерингом в Выборгском районе Петербурга. Последствия ДТП показала читательница «Фонтанки».

    Фото: читательница Фонтанки Катерина
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    Помятая маршрутка и разбитый автомобиль в цветографии сервиса аренды тормозили перекрёсток проспектов Луначарского и Художников незадолго до половины второго часа дня 11 сентября. Как рассказала читательница, пассажиров в автобусе в это время не было, водителя каршеринга, похоже, спасли подушки безопасности.

    В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что авария обошлась без пострадавших. Автобус № 678 перевозчика «АТП Барс-2», курсирующий между Мурино и станцией метро «Озерки», не разъехался с автомобилем немногим позже часа дня.

    Фото: читательница Фонтанки Катерина

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