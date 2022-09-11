    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, вос

    765мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.47eur60.86
    Выборы в ПетербургеКуда пойти на выходныхВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Сколько надо выпить, чтобы нырнуть в Неву у сфинксов, а всплыть через 800 метров

    10584
    10 комментариев

    Полицейские все же уговорили петербуржца выйти на сушу. Так он поставил рекорд по хождению в Неве против течения. 47news засчитал дистанцию и пример сыну.

    Фото: Читатель 47news
    ПоделитьсяПоделиться

    К 20:00 10 сентября в полицию Петербурга пошли звонки, что по грудь в воде бредет невменяемый. В связи с теплым вечером на Университетской набережной народу было предостаточно, а первое удивление очевидцев звучало так: «Вдоль Румянцевского спуска (около Академии художеств) плывет человек».

    Кстати, порой он действительно переходил на брасс. Не то чтобы шел по фарватеру, мешая прогулочным теплоходикам и катерам, но бодро. Хотя одежда и мешала. А в связи с тем, что скорость течения Невы где-то 1 метр в секунду плюс температура воды около 10 градусов, то эта забава требует определенного упорства. Можете сами попробовать.

    По данным 47news, к 21 часу у спуска напротив памятника Ломоносову на Менделеевской линии возле здания Двенадцати коллегий он все-таки вышел. На берегу его радостно встречали официальные лица из сотрудников полиции, спасателей и врачей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Внутри кареты скорой товарища привели хоть в какое-то разумное биологические состояния, выяснив, что петербуржцу 44 года, а зовут пловца Андрюха (он сам так представился). Последовали и его несколько невнятные комментарии. Хотя в основном парировал он: «А где написано, что купание запрещено?» И то правда — полицейские не смогли ему предъявить инструкцию.

    Вошел же он в реку возле сфинксов, одолев гигантские для такого эксперимента 800 метров. Журналист в курсе полных данных этого чемпиона во всех отношениях. Интернет же никак не связывает его с рекордами ни кролем, ни на спине. Да и вообще, ничего особенного 47news не нагуглил. Предприниматель средней руки, живет в Калининском районе, занимался интерьерами, даже пытался зарабатывать в ресторанной сфере, семья. Ну, случались проблемы с законом, но не такие уж, чтобы их выделять. Но не исключено, что это была воспитательно-показательная акция. Его сын активно занимается спортивным ориентированием. Может, в недавних соревнованиях дал слабину.

    Как бы там ни было, но характер у Андрея Владимировича — что надо. Прав — не прав, на спор пошел вплавь или назло кому-то, но ведь, если бы не уговоры полицейских, кто пешком топали за ним по набережной и орали (причем без громкоговорителей), мол, «причаливай, дурень», то мужик бы, наверняка, перевалил бы за Дворцовый мост. А там, как говорится, и до Ладоги рукой подать.

    В рапорте же они скучно указали: «В состоянии сильного алкогольного опьянения». Ну вот, что это за проза. Неужели было не выспросить, сколько литров и чего?

    Что до медиков, то после того, как его подобрали, в Мариинской больнице его обогрели.

    Поговорить с героем мы не смогли. Известный нам телефон молчал. Промок, наверное.

    Евгений Вышенков,
    47news

    Фото: Читатель 47news

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close