Сколько надо выпить, чтобы нырнуть в Неву у сфинксов, а всплыть через 800 метров

Полицейские все же уговорили петербуржца выйти на сушу. Так он поставил рекорд по хождению в Неве против течения. 47news засчитал дистанцию и пример сыну.

Фото: Читатель 47news Поделиться Поделиться





К 20:00 10 сентября в полицию Петербурга пошли звонки, что по грудь в воде бредет невменяемый. В связи с теплым вечером на Университетской набережной народу было предостаточно, а первое удивление очевидцев звучало так: «Вдоль Румянцевского спуска (около Академии художеств) плывет человек».



Кстати, порой он действительно переходил на брасс. Не то чтобы шел по фарватеру, мешая прогулочным теплоходикам и катерам, но бодро. Хотя одежда и мешала. А в связи с тем, что скорость течения Невы где-то 1 метр в секунду плюс температура воды около 10 градусов, то эта забава требует определенного упорства. Можете сами попробовать.



По данным 47news, к 21 часу у спуска напротив памятника Ломоносову на Менделеевской линии возле здания Двенадцати коллегий он все-таки вышел. На берегу его радостно встречали официальные лица из сотрудников полиции, спасателей и врачей.

Фото: Читатель 47news Фото: Читатель 47news Фото: Читатель 47news Поделиться Поделиться





Внутри кареты скорой товарища привели хоть в какое-то разумное биологические состояния, выяснив, что петербуржцу 44 года, а зовут пловца Андрюха (он сам так представился). Последовали и его несколько невнятные комментарии. Хотя в основном парировал он: «А где написано, что купание запрещено?» И то правда — полицейские не смогли ему предъявить инструкцию.

Вошел же он в реку возле сфинксов, одолев гигантские для такого эксперимента 800 метров. Журналист в курсе полных данных этого чемпиона во всех отношениях. Интернет же никак не связывает его с рекордами ни кролем, ни на спине. Да и вообще, ничего особенного 47news не нагуглил. Предприниматель средней руки, живет в Калининском районе, занимался интерьерами, даже пытался зарабатывать в ресторанной сфере, семья. Ну, случались проблемы с законом, но не такие уж, чтобы их выделять. Но не исключено, что это была воспитательно-показательная акция. Его сын активно занимается спортивным ориентированием. Может, в недавних соревнованиях дал слабину.



Как бы там ни было, но характер у Андрея Владимировича — что надо. Прав — не прав, на спор пошел вплавь или назло кому-то, но ведь, если бы не уговоры полицейских, кто пешком топали за ним по набережной и орали (причем без громкоговорителей), мол, «причаливай, дурень», то мужик бы, наверняка, перевалил бы за Дворцовый мост. А там, как говорится, и до Ладоги рукой подать.



В рапорте же они скучно указали: «В состоянии сильного алкогольного опьянения». Ну вот, что это за проза. Неужели было не выспросить, сколько литров и чего?



Что до медиков, то после того, как его подобрали, в Мариинской больнице его обогрели.

Поговорить с героем мы не смогли. Известный нам телефон молчал. Промок, наверное.

Евгений Вышенков,

47news

