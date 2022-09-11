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    В ДТП на набережной Фонтанки пострадал мотоциклист. Росгвардейцы не дали уехать сбившему его водителю

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    «Мазда» и мотоциклист не разъехались в Адмиралтейском районе Петербурга. Первую помощь пострадавшему пилоту оказывали росгвардейцы, они же следили, чтобы водитель автомобиля дождался дорожную полицию.

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    Сотрудники ОМОНа стали свидетелями аварии на пересечении набережной Фонтанки и Московского проспекта накануне около девяти часов вечера, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области 11 сентября. На проезжую часть мужчину, ехавшего на «Сузуки», опрокинула «Мазда», за рулём которой сидел 32-летний водитель.

    Его автомобиль блокировали сотрудники группы разминирования и мотобатальона ОМОН «Бастион». Пока на место спешили скорая и полиция, росгвардейцы оказывали первую помощь мотоциклисту и следили за его «Сузуки», который рисковал загореться.

    «Пострадавший был госпитализирован: предположительно, с закрытым перелом ног и множественными ушибами», — уточнили в пресс-службе.

    В группе «Мотосолидарность» во «ВКонтакте» сообщают, что мотоциклиста госпитализировали в Мариинскую больницу с переломом бедра.

    «По предварительной информации, водитель «Мазды» поворачивал налево по стрелке. Он утверждает, что на зелёный. В это время со встречной полосы между правым и средним рядом выехал мотоциклист и влетел ему в правую заднюю дверь», — рассказывает в комментариях подписчица паблика.

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