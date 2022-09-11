В Петербурге начались выборы. Участки впервые открылись с гимном России

В Петербурге в 8 часов утра стартовали дополнительные выборы муниципальных депутатов. В городе открыли 124 избирательных участка.
В этом году открытие всех избирательных участков впервые проходит под гимн Российской Федерации. Ранее соответствующее постановление принял Центризбирком.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
В единый день голосования в Петербурге избирателям в 17 муниципальных образованиях предстоит «доукомплектовать» местные советы. На кону стоят 38 депутатских мандатов.
Довыборы проходят в Пушкине, Ломоносове, Зеленогорске, МО «Оккервиль», «Невский округ», «Ивановский» и «Невская застава» в Невском районе, МО «Южно-Приморский» в Красносельском районе, МО «Ржевка» и «Большая Охта» в Красногвардейском районе, МО «Дачное» в Кировском, МО «Прометей» в Калининском, МО «Шувалово-Озерки», «Сосновское», «Светлановское» и № 15 в Выборгском и МО № 7 в Василеостровском районах.
Всего заявление на выдвижение подали 260 человек, зарегистрированы были 205 кандидатов.