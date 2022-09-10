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    Умер петербургский актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

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    Фото: Театр им. Андрея Миронова
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    Ушел из жизни актер Ростислав Орел, об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Театра им. Андрея Миронова.

    «Уникальное сочетание только своих, особенных – его – харизмы, ума, силы с таким чувством меры и таким чувством такта… Прекрасный артист, яркий, заметный, но – никогда - ни капли позерства, ни перышка павлиньего хвоста, ни расталкивания локтями, ни перетягивания одеяла на себя», – так вспоминают о нем его друзья и коллеги.

    Орлу было 55 лет. Он – выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. С 1992 по 2010 год жил в Австралии. С 2010 года жил в Санкт-Петербурге и служил в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

    Снимался в сериалах «Тайны следствия-9», «Улицы разбитых фонарей-11», «Личные обстоятельства» и других.

    Фото: Театр им. Андрея Миронова

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