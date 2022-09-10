Минобороны РФ объявило о перегруппировке войск: главное вокруг спецоперации за 10 сентября

Минобороны провело очередной брифинг Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 10 сентября.

Перегруппировка войск Минобороны России сделало ряд заявлений, в том числе о перегруппировке военных сил. Было объявлено, что войска, располагающиеся в районах Балаклеи и Изюма, за три дня были свернуты и переброшены в ДНР.

Папа Римский призвал к миру

Папа Римский Франциск призвал молиться, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Об этом понтифик сказал на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук.

— Число вооруженных конфликтов вызывает серьезное беспокойство. Я уже говорил о третьей мировой войне «по частям», но сегодня, вероятно, можно говорить уже о войне «тотальной». Святой Иоанн Павел II благодарил Бога за то, что воззвал к Деве Марии, чье заступничество избавило мир от ядерной войны. Сегодня мы должны продолжать молиться об этом снова, хотя эта опасность уже давно должна была быть предотвращена, — сказал понтифик.



Авиакомпаниям Молдавии нельзя летать в Россию Управление гражданской авиации Молдавии запретило авиакомпаниям страны совершать полеты в Россию. Такое решение принято с целью «обеспечения авиационной безопасности», сообщил вице-премьер Андрей Спыну, передает ТАСС. Запрет на перевозку российской нефти

США совместно со странами Евросоюза и G7 введут запрет на транспортировку по морю нефти из РФ, сообщил Минфин США. Данная мера предназначена для установления потолка цен на нефтепродукты из России. Лимит на стоимость сырья будут устанавливать страны, согласившиеся на данный механизм. За несоблюдение предусмотрены санкции.

