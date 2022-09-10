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    «График напряженный». Песков заявил, что встреча Путина с военными будет, но позже

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    Президент РФ Владимир Путин обязательно проведет совещания в Сочи с руководством Минобороны и представителями ОПК, но сейчас их сложно организовать из-за графика. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. <…> Сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», — сказал Песков ТАСС.

    Последний раз президент проводил серию встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о модернизации вооруженных сил, и в том числе о завершении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

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