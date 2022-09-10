«График напряженный». Песков заявил, что встреча Путина с военными будет, но позже

Президент РФ Владимир Путин обязательно проведет совещания в Сочи с руководством Минобороны и представителями ОПК, но сейчас их сложно организовать из-за графика. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать. <…> Сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», — сказал Песков ТАСС.
Последний раз президент проводил серию встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о модернизации вооруженных сил, и в том числе о завершении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».