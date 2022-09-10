В муниципалитете «Ржевка» к выборам организовали экскурсии. Горизбирком отреагировал

В петербургском горизбиркоме предупредили муниципалитет «Ржевка» о необходимости соблюдать действующее законодательство. Об этом «Фонтанке» 10 сентября сообщил председатель ГИКа Максим Мейксин.



По его словам, в избирком поступило обращение, что жителей округа, где будут проходить довыборы, зовут на экскурсию. Информацию об этом также опубликовали в районном паблике «За развитие Ржевки».



«На двери каждой парадной (по удивительной случайности, только в домах, входящих в избирательный округ) появилась информация об экскурсии по рекам и каналам от МО «Ржевка». За билетами надо прийти срочно до 11 сентября (закончатся же). Если не придете — вам позвонят и настойчиво пригласят! Ну как же так, человек остался без экскурсии», — написали в паблике.

