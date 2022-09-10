«Петербург всемерно содействует проведению СВО». Смольный пожалуется в органы на «фейковые публикации»

Смольный обратится в правоохранительные органы с просьбой проверить публикации о деятельности городского правительства, касающиеся спецоперации на Украине. Соответствующее поручение дал вице-губернатор Олег Эргашев.
«Санкт-Петербург всемерно содействует проведению специальной военной операции. Медицинские учреждения города оказывают всю необходимую помощь участникам и их семьям», — говорится 10 сентября в сообщении аппарата вице-губернатора.
Указывается, что по результатам проверки «будут приняты правовые решения о квалификации действий данных лиц, предусматривающие в том числе возбуждение уголовного дела».
Ранее в одном из телеграм-каналов от имени Евгения Пригожина комментировались некие публикации в СМИ о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов «не поддерживает специальную военную операцию и ущемляет интересы бойцов ЧВК "Вагнер"». Бизнесмен ответил в присущей ему шутливой и ироничной манере, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть такое поведение».