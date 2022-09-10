Умер один из создателей мультфильмов про Простоквашино и Незнайку

9 сентября на 73-м году жизни скончался российский художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев, сообщает «Вокруг ТВ».
Смерть художника подтвердил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Причиной стал сердечный приступ. Прощание с Владимиром Вышегородцевым состоялось 10 сентября в 13:30 в морге столичной ГКБ имени Юдина.
Художник-мультипликатор работал в студии «Союзмультфильм» с 1978 по 1999 год, а также сотрудничал с будапештской VargaStudio и «Таллинфильмом».
Вышегородцев был одним из создателей более 500 проектов, в числе которых «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», «Незнайка на Луне», «Леопольд и золотая рыбка», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и линейки «Баба-Яга против!» и «Котенок по имени Гав». Последней его работой стал мультфильм 2009 года «День рождения Алисы».