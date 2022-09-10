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    Опасная маскировка. Пенсионерку в камуфляже вывели из леса под Петербургом

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    Пожилую женщину спасли в тихвинских лесах. Она выбрала не лучший наряд для прогулки по лесу.

    Как сообщает 10 сентября Аварийно-спасательная служба Ленобласти, накануне вечером поступил сигнал о пропаже пенсионерки в районе Тихвина. Она ушла в лес и не вернулась.

    Спасателям понадобилось три часа, чтобы ее обнаружить, пишет 47news. Судя по фото, пострадавшая была одета в куртку с камуфляжной расцветкой — в темном лесу такие оттенки едва ли будут заметны. Женщину вывели из леса и передали родственникам.

    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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    Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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