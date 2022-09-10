Опасная маскировка. Пенсионерку в камуфляже вывели из леса под Петербургом

Пожилую женщину спасли в тихвинских лесах. Она выбрала не лучший наряд для прогулки по лесу.



Как сообщает 10 сентября Аварийно-спасательная служба Ленобласти, накануне вечером поступил сигнал о пропаже пенсионерки в районе Тихвина. Она ушла в лес и не вернулась.



Спасателям понадобилось три часа, чтобы ее обнаружить, пишет 47news. Судя по фото, пострадавшая была одета в куртку с камуфляжной расцветкой — в темном лесу такие оттенки едва ли будут заметны. Женщину вывели из леса и передали родственникам.