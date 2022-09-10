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    На Просвещения огонь захватил балкон. Мощный пожар сняли соседи

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Балкон полыхал в жилом доме в Калининском районе Петербурга 10 сентября. Вырывающееся наружу пламя на видео запечатлели очевидцы.

    Как рассказали в городском ГУ МЧС, сообщение о пожаре в доме 69 на проспекте Просвещения поступило в ведомство в 14:42. В двухкомнатной квартире загорелся балкон. Площадь возгорания составила четыре «квадрата». К 15:08 пожар ликвидировали. По словам очевидцев, из квартиры спасли маленькую собачку.

    В тушении участвовали 3 единицы техники и 12 спасателей. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в МЧС.

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