Дети петербуржцев — участников спецоперации на Украине получат путёвки в лагеря. Беглов подписал постановление

Детям петербуржцев, которые принимали участие в специальной операции на Украине, предоставят бесплатные путёвки в лагеря отдыха. Соответствующее постановление подписал 10 сентября губернатор Александр Беглов.



Для этого были внесены поправки в Социальный кодекс. Уточняется, что такая мера соцподдержки будет осуществляться за счет бюджета до конца 2024 года.

«Постановлением определяется порядок предоставления путевок на период летних, осенних и зимних школьных каникул», — сказано в сообщении Смольного.

