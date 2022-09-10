Дети петербуржцев — участников спецоперации на Украине получат путёвки в лагеря. Беглов подписал постановление

Детям петербуржцев, которые принимали участие в специальной операции на Украине, предоставят бесплатные путёвки в лагеря отдыха. Соответствующее постановление подписал 10 сентября губернатор Александр Беглов.
Для этого были внесены поправки в Социальный кодекс. Уточняется, что такая мера соцподдержки будет осуществляться за счет бюджета до конца 2024 года.
«Постановлением определяется порядок предоставления путевок на период летних, осенних и зимних школьных каникул», — сказано в сообщении Смольного.
Ранее сообщалось, что на бесплатные поездки в лагеря смогут рассчитывать дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих место жительства в Петербурге вне зависимости от гражданства.