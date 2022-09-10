    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    768мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.47eur60.86
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Дети петербуржцев — участников спецоперации на Украине получат путёвки в лагеря. Беглов подписал постановление

    2055
    24 комментария

    Детям петербуржцев, которые принимали участие в специальной операции на Украине, предоставят бесплатные путёвки в лагеря отдыха. Соответствующее постановление подписал 10 сентября губернатор Александр Беглов.

    Для этого были внесены поправки в Социальный кодекс. Уточняется, что такая мера соцподдержки будет осуществляться за счет бюджета до конца 2024 года.

    «Постановлением определяется порядок предоставления путевок на период летних, осенних и зимних школьных каникул», — сказано в сообщении Смольного.

    Ранее сообщалось, что на бесплатные поездки в лагеря смогут рассчитывать дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих место жительства в Петербурге вне зависимости от гражданства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close