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    Боевые действия на Украине

    «Из-за усилившихся обстрелов». «Единая Россия» перебросила волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска и Изюма к границе

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    Сводный волонтерский отряд «Единой России» переброшен из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска (города в Харьковской области) к границе с Белгородской областью. Об этом 10 сентября заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

    «Перебросили наш сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов [пунктов временного размещения]», – пишет Турчак в своем телеграм-канале.

    По его словам, к границе «из-за усилившихся обстрелов» массово выезжают беженцы из Харьковской области, много семей с детьми. Сейчас в отряде работают 30 добровольцев, его планируют усилить волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» из других регионов.

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