«Из-за усилившихся обстрелов». «Единая Россия» перебросила волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска и Изюма к границе

Сводный волонтерский отряд «Единой России» переброшен из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска (города в Харьковской области) к границе с Белгородской областью. Об этом 10 сентября заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.



«Перебросили наш сводный волонтерский отряд из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска на границу с Белгородской областью. Здесь находится один из ПВРов [пунктов временного размещения]», – пишет Турчак в своем телеграм-канале.

