Индия, на которую в 2021 году пришлось 70% импорта риса в РФ, ограничила поставки

Индия, основной поставщик риса в Россию, запретила экспорт дробленого риса и ввела экспортные пошлины на другие виды этого зерна с 9 сентября. В прошлом году объем поставок риса из Индии в РФ составил около 133 млн кг на сумму более 69,6 млн долларов.
В стране ввели 20-процентную пошлину на экспорт белого и коричневого риса, а экспорт дробленого риса будет разрешен до 15 сентября только в тех случаях, если погрузка началась до запрета на перевозку и грузы уже передали на таможню. Пропаренный рис и басмати не попали под ограничения. Причина сокращения поставок — значительное уменьшение урожая от засухи.
В 2021 году Индия была крупнейшим экспортером риса в Россию: в среднем по 0,52 доллара за 1 кг в страну ввезли 132,996 млн кг зерна из общего объема в 190,85 млн кг. Второй крупнейший поставщик риса для РФ — Казахстан, который проигрывает Индии на 72% по объему поставок. В 2021 году страна экспортировала 36,27 млн кг за 12,3 млн долларов. При этом рис в Казахстане дешевле — по 0,34 доллара за 1 кг.
Другие поставщики этого зерна — Таиланд (2,95% от общей доли экспорта), Китай (2,71%) и Пакистан (2,06%). Из Таиланда и Китая в Россию ввезли более 5 млн кг риса — на сумму 3,68 млн долларов и 2,588 млн долларов соответственно. Из Пакистана — 3,92 млн кг за 2,4 млн долларов. При этом дешевле индийского только китайский рис — в среднем 0,5 доллара за 1 кг. За зерно из Таиланда и Пакистана пришлось заплатить больше — по 0,65 и 0,62 доллара за 1 кг соответственно.