Индия, на которую в 2021 году пришлось 70% импорта риса в РФ, ограничила поставки

Индия, основной поставщик риса в Россию, запретила экспорт дробленого риса и ввела экспортные пошлины на другие виды этого зерна с 9 сентября. В прошлом году объем поставок риса из Индии в РФ составил около 133 млн кг на сумму более 69,6 млн долларов.



В стране ввели 20-процентную пошлину на экспорт белого и коричневого риса, а экспорт дробленого риса будет разрешен до 15 сентября только в тех случаях, если погрузка началась до запрета на перевозку и грузы уже передали на таможню. Пропаренный рис и басмати не попали под ограничения. Причина сокращения поставок — значительное уменьшение урожая от засухи.

