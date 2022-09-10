РАН: Спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите и несет опасность

Телекоммуникационный американский спутник связи Galaxy 11, запущенный в 1999 году, частично разрушился на орбите и представляет потенциальную опасность для других спутников на геостационарной орбите, сообщили в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИМП) РАН 10 сентября.
Гражданские оптические средства обнаружили и сейчас сопровождают несколько небольших фрагментов аппарата, которые, по данным РАН, могут повредить действующим спутникам.
При этом причина разрушения Galaxy 11 не разглашается. В РАН предполагают, что она вызвана старением экранно-вакуумной теплоизоляции корпуса, концентраторов солнечного излучения либо панелей солнечных батарей.