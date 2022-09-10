В центре Петербурга «Поло» сбил отца, перебегавшего дорогу с маленьким сыном на руках

Трехлетний мальчик пострадал в аварии в центре Петербурга. Его отец решил перебежать дорогу в неположенном месте.
Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, накануне утром на Таврической улице 24-летний водитель на «Фольксваген Поло» сбил мужчину с ребёнком на руках. 37-летний пешеход перебегал дорогу вне зебры.
В аварии пострадал трехлетний мальчик. Его госпитализировали в больницу Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадиной на лице.
«В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.