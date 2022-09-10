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    На Васильевском мигранту не дали стать миллионером. Полиция остановила денежный трансфер со счета 80-летней петербурженки

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    Классическую схему развода пожилых петербуржцев на крупные суммы удалось предотвратить на Васильевском острове. Желание экстренно обналичить миллион показалось подозрительным сотрудникам банка.

    О неудачном покушении на мошенничество рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 сентября. Двумя днями ранее в полицию обратились сотрудники банка. В отделение пришла 80-летняя жительница Колпинского района и захотела снять миллион рублей.

    «Работникам банка это показалось подозрительным, и они проинформировали полицейских. На место оперативно выехали сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что все это время 80-летняя бабушка находится на телефонной связи с неизвестным абонентом», — рассказали в ведомстве.

    Незнакомец требовал деньги, чтобы откупить дочь, которая якобы стала виновницей в ДТП. Полицейские пошли по этому сценарию. Фейковый миллион передали ничего не подозревавшему водителю такси, который приехал по заказу мошенников и должен был отвезти посылку адресату. Вместе с таксистом оперативники проехали на Васильевский остров и на Уральской улице при передаче муляжа задержали 23-летнего приезжего. Выяснилось, что на территории России он проживает с нарушением миграционного законодательства. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

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