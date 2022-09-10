В Юнтоловском заказнике нашли инженера с простреленной шеей

Полиция изучает обстоятельства гибели мужчины в Приморском районе Петербурга. Любитель охоты, вероятно, скончался от выстрела в шею.
Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, накануне утром прогуливающийся по Юнтоловскому заказнику пенсионер заметил обездвиженное тело в кустах. Об увиденном он сообщил в полицию. Приехавшие на место оперативники установили личность погибшего, им оказался 47-летний инженер. На шее у него зафиксировали огнестрельное ранение.
У горожанина было оформлено разрешение на ношение оружия. Мужчина увлекался охотой, в соцсетях выкладывал снимки с охотничьем ружьём и добычей в виде пернатых. Любил творчество Александра Башлачева и Янки Дягилевой, в любимых цитатах у него значится отрывок из поэмы Ивана Баркова «Лука Мудищев»: «Судьбою не был он балуем».