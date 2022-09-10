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    COVID-19

    Ковид продолжает идти в рост в Петербурге. По России вновь больше 50 тысяч случаев

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    В России за последние сутки выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Таких цифр не видели с марта. Об этом 10 сентября сообщает оперштаб.

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    Госпитализированы с коронавирусом за минувший день 3 977 человек, что на 9,8% больше по сравнению с четвергом. Выздоровели 46 023 пациента, а скончались 97.

    В Петербурге рост тоже продолжается — 3 427 инфицированных за сутки (вчера было 3 315). В ковидные больницы попали 220 горожан. Выздоровели 2 988 человек, а умерли 14. Всего с начала пандемии в Северной столице выявили 1 689 941 случай COVID-19.

    В Ленобласти за сутки заболели 982 человека, там показатели также постепенно растут.

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