Ковид продолжает идти в рост в Петербурге. По России вновь больше 50 тысяч случаев

В России за последние сутки выявлено 53 486 новых случаев COVID-19. Таких цифр не видели с марта. Об этом 10 сентября сообщает оперштаб.

Госпитализированы с коронавирусом за минувший день 3 977 человек, что на 9,8% больше по сравнению с четвергом. Выздоровели 46 023 пациента, а скончались 97.



В Петербурге рост тоже продолжается — 3 427 инфицированных за сутки (вчера было 3 315). В ковидные больницы попали 220 горожан. Выздоровели 2 988 человек, а умерли 14. Всего с начала пандемии в Северной столице выявили 1 689 941 случай COVID-19.

