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    «Ъ»: В дивизии Дзержинского украли продукты почти на 570 тысяч рублей

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    Следователи СКР и сотрудники ФСБ вычислили группировку расхитителей питания, действовавшую в дивизии им. Дзержинского Росгвардии, продуктовая растрата составила 568,6 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ» 10 сентября.

    По данным издания, за три месяца прошлого года три повара-инструктора, начальник столовой и завскладом вывезли из части на служебной машине более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла. Они ограничивали требуемые по норме объемы продуктовых закладок в котлы и повторно использовали в готовке мясо, оставшееся от приемов пищи. Оставшиеся продуктовые «излишки» повара продавали на ближайшем рынке «Владимирский тракт».

    «Интересно, что рядовой состав [поваров] ночных смен покорно исполнял требования поваров-инструкторов, однако в бизнесе прапорщиков, по данным следствия, не участвовал и даже не был осведомлен об их преступных целях», — отмечает «Ъ».

    13 июля прошлого года полк получили тонну говядины глубокой заморозки, 200 кг говяжьего сердца и 100 кг масла, а уже через пять дней 321 кг говядины, 48 кг сердца и 20 кг масла попали на прилавки «Владимирского тракта». Всего за лето бригада поваров предположительно похитила 1 727 кг продуктов.

    Пока признали свою вину только повара-инструкторы Илья Бирюков, Сергей Леонов и Владимир Деревянко. Экс-прапорщиков приговорили к колонии на срок от 2 до 4 лет с отсрочкой исполнения наказания и обязали выплатить штрафы от 250 до 400 тыс. рублей. Руководил группировкой, по данным следствия, начальник полковой солдатской столовой, а помогал ему завскладом — они свою вину не признают.

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