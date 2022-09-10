«Ъ»: В дивизии Дзержинского украли продукты почти на 570 тысяч рублей

По данным издания, за три месяца прошлого года три повара-инструктора, начальник столовой и завскладом вывезли из части на служебной машине более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла. Они ограничивали требуемые по норме объемы продуктовых закладок в котлы и повторно использовали в готовке мясо, оставшееся от приемов пищи. Оставшиеся продуктовые «излишки» повара продавали на ближайшем рынке «Владимирский тракт».

«Интересно, что рядовой состав [поваров] ночных смен покорно исполнял требования поваров-инструкторов, однако в бизнесе прапорщиков, по данным следствия, не участвовал и даже не был осведомлен об их преступных целях», — отмечает «Ъ».



13 июля прошлого года полк получили тонну говядины глубокой заморозки, 200 кг говяжьего сердца и 100 кг масла, а уже через пять дней 321 кг говядины, 48 кг сердца и 20 кг масла попали на прилавки «Владимирского тракта». Всего за лето бригада поваров предположительно похитила 1 727 кг продуктов.

