    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    769мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.47eur60.86
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Ловите солнце, пока оно есть. Петербуржцам обещают теплые выходные

    3905
    2 комментария

    Кусочек лета пробрался в Петербург и порадует горожан в эти выходные. Прогноз синоптиков таков: будет солнечно и относительно тепло.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погода сегодня определяется северной периферией антициклона, выходящего в центр Европейской России. «При переменной облачности дождей не ожидается, а воздушные массы прогреются лучше, чем накануне», — рассказал он утром 10 сентября.

    Температура воздуха в субботу ожидается около +15…+17 градусов, а в области +13…+18. Ветер южный, 1–6 м/с. К 10:35 в Петербурге установились +11.

    Осадков не будет и в воскресенье, но ночью местами опустится туман и похолодает до +5. Днем воздух прогреется до +15...+17 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close