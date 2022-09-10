Ловите солнце, пока оно есть. Петербуржцам обещают теплые выходные

Кусочек лета пробрался в Петербург и порадует горожан в эти выходные. Прогноз синоптиков таков: будет солнечно и относительно тепло.

По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, погода сегодня определяется северной периферией антициклона, выходящего в центр Европейской России. «При переменной облачности дождей не ожидается, а воздушные массы прогреются лучше, чем накануне», — рассказал он утром 10 сентября.

