Не остаться в полной тишине. Пятилетней петербурженке нужна помощь

У Сони целый букет диагнозов. Один из них — двусторонняя тугоухость. Благодаря усилиям специалистов и слуховым аппаратам девочка начала говорить и понимать обращенную речь. Но старые аппараты уже пришли в негодность. Врачи рекомендуют сверхмощные, которые помогут компенсировать потерю слуха и не остаться в полной тишине. Только они не выдаются за госсчёт.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Соня Архипова, 5 лет.

Двусторонняя тугоухость.



Требуются сверхмощные слуховые аппараты. Не хватает 355 816 руб.

«Во время беременности я переболела краснухой. После рождения Сони врачи подтвердили, что и малышка перенесла инфекцию внутриутробно. У дочки обнаружили порок сердца, катаракту и кисту головного мозга.

В первые дни жизни Сонечке провели операцию на сердце — расширили суженную аорту. Затем удалили хрусталик на правом глазу. А к году добавился ещё один диагноз — двусторонняя тугоухость.



Мы сразу же купили Соне слуховые аппараты, она к ним быстро привыкла и стала реагировать на звуки, откликаться. Но развивалась дочка с большой задержкой. Врачи диагностировали органическое поражение центральной нервной системы.

Соня перенесла ещё три операции на сердце, подолгу находилась в больницах. Но я не опускала руки — организовала Соне занятия с сурдопедагогом, логопедом, курсы комплексной реабилитации. И наконец наметился прогресс: дочка начала произносить слова, понимать обращенную речь, осенью пойдет в специализированный садик.



Но на недавнем обследовании врачи установили, что старые слуховые аппараты уже плохо функционируют, нужны новые, сверхмощные многоканальные, чтобы Соня могла развиваться и общаться со сверстниками. Но такие аппараты стоят больших денег, получить нужную нам модель за госсчёт не получается, и приобрести их мне не по силам. Прошу, помогите, пожалуйста!» Ирина Архипова, Санкт-Петербург. Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Сони двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3–4-й степени справа, 3-й степени слева. Девочке необходимы цифровые многоканальные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном, сверхмощный на правое ухо и мощный на левое ухо, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха ребенка».



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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

