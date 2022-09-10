США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти из-за потолка цен

Власти США полагают, что Россия не откажется от экспорта нефти даже при введении потолка цен на нее. Об этом 9 сентября заявил замминистра финансов США Адевале Адейемо.



«С точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла. Потолок цен создает явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита. Мы намерены установить ценовой лимит выше предельных издержек производства в РФ, на уровне, соответствующем ценам, которые они исторически принимали», – отметил он (цитата по ТАСС).