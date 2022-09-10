США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти из-за потолка цен

Власти США полагают, что Россия не откажется от экспорта нефти даже при введении потолка цен на нее. Об этом 9 сентября заявил замминистра финансов США Адевале Адейемо.
«С точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла. Потолок цен создает явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита. Мы намерены установить ценовой лимит выше предельных издержек производства в РФ, на уровне, соответствующем ценам, которые они исторически принимали», – отметил он (цитата по ТАСС).
Адейемо добавил, что Россия будет вынуждена продавать нефть, либо столкнется с угрозой деградации своих производственных мощностей в долгосрочной перспективе. Режим потолка цен будет предполагать, что игроки рынка, которые попытаются скрыть происхождение истинной цены нефти, ответят за это. Будут разработаны четкие инструкции, чтобы участники рынка могли понять, что нефть – российская, а цена на нее должна быть ниже лимита.
По словам Адейемо, в Вашингтоне понимают, что для снижения цен на энергоресурсы как в США, так и во всем мире важно обеспечить «непрерывный поток как можно большего количества нефти» на мировой рынок. Страны вне G7 смогут продолжать закупку российской нефти, а страны семерки – обеспечивать эти продажи, если нефть была куплена по определенной цене или ниже нее.
Россия же заявляет, что не будет продавать нефть дешевле рыночной цены. «Мерзни, мерзни, волчий хвост», – комментировал ситуацию президент Владимир Путин.