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    К концу века берег Финского может отступить на 200 метров. Он движется на 25–50 сантиметров в год

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    Береговая линия Финского залива в Петербурге ежегодно отступает на 25–50 сантиметров. К концу века берег может «отойти» на 200 метров, считают специалисты.

    «Рекордное отступление берегов Финского залива на десять метров было отмечено в декабре 2011 года в Комарово, а в феврале 2020 года был уничтожен обустроенный за 56 млн рублей пляж в Лисьем Носу», – рассказал член Русского географического общества Михаил Герштейн (цитата по ТАСС).

    Иногда береговая линия отступает и на два метра в год. Если она все же отступит на 200 метров, будет потеряно до 779 гектаров площади – и это только в Петербурге, особенно в Курортном районе.

    Герштейн отметил, что площадь компенсируется за счет строительства намывных территорий – например, порта «Морской фасад» или комплекса защитных сооружений. По предварительным расчетам, добавил он, на укрепление береговой линии в Курортном районе уйдет около 2,5 миллиардов рублей, а во всем городе – порядка 7 миллиардов.

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