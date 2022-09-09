Из-за страшного пожара в Уфе эвакуировали животных из контактного зоопарка

МЧС России
Контактный зоопарк пришлось эвакуировать в Уфе из-за пожара в торговом центре «Меркурий». Сейчас животные в безопасности.
«Были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало», — говорится в официальном сообщении МЧС.
«Животные находились в секции, не охваченной огнем. Их эвакуировали», — приводит «Интерфакс» слова сотрудника пресс-службы МЧС.
Отмечается также, что, по предварительной информации, в момент возгорания в здании не было людей.
Ранее «Фонтанка» сообщала о страшном пожаре в торговом центре Уфы, видео охваченного огнем здания распространились в социальных сетях. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Огонь тушат по повышенному уровню сложности.