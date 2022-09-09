Из-за страшного пожара в Уфе эвакуировали животных из контактного зоопарка

Контактный зоопарк пришлось эвакуировать в Уфе из-за пожара в торговом центре «Меркурий». Сейчас животные в безопасности.



«Были спасены 56 животных, среди которых обезьяны, совы, еноты, лисы и другие. Ни одно животное не пострадало», — говорится в официальном сообщении МЧС.



«Животные находились в секции, не охваченной огнем. Их эвакуировали», — приводит «Интерфакс» слова сотрудника пресс-службы МЧС.

Отмечается также, что, по предварительной информации, в момент возгорания в здании не было людей.