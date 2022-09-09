Минюст внес в реестр иноагентов политолога Соловья*, журналистов Латынину*, Шукаеву* и Афанасьева*

Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов ООО «Время колокольчиков», гендиректором которого значится журналист и благотворитель Митя Алешковский* (также признан иноагентом). Об этом свидетельствуют данные реестра.



Основной вид деятельность организации — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Также в реестр попали политолог Валерий Соловей, журналисты Елена Шукаева и Андрей Афанасьев.