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    Минюст внес в реестр иноагентов политолога Соловья*, журналистов Латынину*, Шукаеву* и Афанасьева*

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    Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов ООО «Время колокольчиков», гендиректором которого значится журналист и благотворитель Митя Алешковский* (также признан иноагентом). Об этом свидетельствуют данные реестра.

    Основной вид деятельность организации — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Также в реестр попали политолог Валерий Соловей, журналисты Елена Шукаева и Андрей Афанасьев.

    Физлицами-иноагентами признаны историк Тамара Эйдельман (мать Алешковского), журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки.

    Новость дополняется.

    *Признаны Минюстом РФ СМИ-иноагентами

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