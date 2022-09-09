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    Оставила дома, а там спички. Петербурженку, ребенок которой погиб в квартирном пожаре, приговорили к обязательным работам

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    Кировский райсуд Петербурга огласил приговор жительнице квартиры на проспекте Стачек, чей ребенок в декабре погиб в пожаре. Сначала ей вменяли причинение смерти по неосторожности, но затем действия переквалифицировали как оставление в опасности.

    Женщине назначили 320 часов обязательных работ, сообщает 9 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

    Как писала «Фонтанка», пожар произошел 14 декабря. Трехлетний ребенок был один дома, он отравился угарным газом. Суд определил, что мать надолго ушла из дома, хотя могла взять ребенка с собой и знала, что он может добраться до спичек или зажигалки. Вероятно, эти предметы и послужили причиной пожара.

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