У петербургских скворцов — мурмурация. Они не мурчат, а устраивают воздушные шоу

Петербургские скворцы устраивают странные представления: собираются в огромные тучи и летают, как подвижные облака. Это называют мурмурацией — о том, что это такое, 9 сентября рассказывает автор канала «Каждой твари по паре» зоолог Павел Глазков.
«[Слово происходит] от латинского murmuratio, что переводится как жужжание. Многотысячная стая птиц исполняет в небе замысловатые фигуры, постоянно сжимаясь и разжимаясь: то собираются в шары, то вытягиваются лентами», — пишет специалист. Мурмурацию ему удалось запечатлеть в Кронштадте.
По одной версии, птицы так делают, чтобы отпугивать пернатых хищников: когда стая резко меняет направление, они теряются и не знают, кого хватать. К тому же такое облако напоминает огромное живое существо, что тоже может сбивать с толку. Впрочем, возможно, скворцы просто играют — наслаждаются массовым «танцем».
Сейчас петербургские скворцы наедают жирок, а скоро улетят зимовать в Западную Европу.