    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    770мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Задержан замглавы Василеостровского района

    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    У петербургских скворцов — мурмурация. Они не мурчат, а устраивают воздушные шоу

    1469
    3 комментария

    Петербургские скворцы устраивают странные представления: собираются в огромные тучи и летают, как подвижные облака. Это называют мурмурацией — о том, что это такое, 9 сентября рассказывает автор канала «Каждой твари по паре» зоолог Павел Глазков.

    «[Слово происходит] от латинского murmuratio, что переводится как жужжание. Многотысячная стая птиц исполняет в небе замысловатые фигуры, постоянно сжимаясь и разжимаясь: то собираются в шары, то вытягиваются лентами», — пишет специалист. Мурмурацию ему удалось запечатлеть в Кронштадте.

    По одной версии, птицы так делают, чтобы отпугивать пернатых хищников: когда стая резко меняет направление, они теряются и не знают, кого хватать. К тому же такое облако напоминает огромное живое существо, что тоже может сбивать с толку. Впрочем, возможно, скворцы просто играют — наслаждаются массовым «танцем».

    Сейчас петербургские скворцы наедают жирок, а скоро улетят зимовать в Западную Европу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close