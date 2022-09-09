У петербургских скворцов — мурмурация. Они не мурчат, а устраивают воздушные шоу

Петербургские скворцы устраивают странные представления: собираются в огромные тучи и летают, как подвижные облака. Это называют мурмурацией — о том, что это такое, 9 сентября рассказывает автор канала «Каждой твари по паре» зоолог Павел Глазков.



«[Слово происходит] от латинского murmuratio, что переводится как жужжание. Многотысячная стая птиц исполняет в небе замысловатые фигуры, постоянно сжимаясь и разжимаясь: то собираются в шары, то вытягиваются лентами», — пишет специалист. Мурмурацию ему удалось запечатлеть в Кронштадте.

